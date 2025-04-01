Доллар США укрепляется к евро, стабилен относительно фунта

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США укрепляется к евро на торгах во вторник, стабилен к фунту стерлингов и дешевеет в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

Внимание трейдеров во вторник направлено на предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за март, которые будут обнародованы в 12:00 мск.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает замедление темпов инфляции в регионе до 2,2% с 2,3% в феврале, по данным Trading Economics.

Германская статистика, опубликованная накануне, показала ослабление инфляции в стране до минимума за шесть месяцев. Рост потребительских цен в ФРГ, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в марте замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,6% месяцем ранее.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила французской радиостанции France Inter в понедельник, что борьба с инфляцией все еще продолжается.

Пара евро/доллар по данным на 9:10 мск во вторник торгуется на уровне $1,0804 по сравнению с $1,0816 накануне. Курс фунта составляет $1,2915 против $1,2917 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара в паре с иеной снизилась до 149,86 иены по сравнению с 149,97 иены на закрытие рынка в понедельник.

Курс американской валюты к офшорному юаню увеличился до 7,2784 юаня против 7,2656 юаня накануне.

Австралийский доллар незначительно укрепляется после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ставку на уровне 4,1% по итогам заседания во вторник. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Стоимость австралийской нацвалюты повысилась до $0,6253 с $0,6247.

