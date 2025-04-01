Рубль на "Мосбирже" слабо дорожает к юаню вслед за растущими ценами на нефть

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль незначительно дорожает к юаню на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов юань подешевел на 0,65 копейки, до 11,6745 рубля. При этом юань оказался на 3,91 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после резкого подъема в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа.

К 10:05 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,24% до $74,94 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,29%, до $71,69 за баррель.

Трамп 30 марта заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. Он также предупредил, что проведет мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

Трейдеры ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.