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Акции "Новабев Групп" подорожали на 8,6% на корпоративных новостях

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" акции "Новабев Групп" подорожали на 8,6% (до 583 рублей за штуку) на корпоративных новостях.

Совет директоров "Новабев Групп", одного из ведущих производителей и дистрибуторов алкоголя, 2 апреля рассмотрит вопрос о возможности IPO розничного подразделения Winelab, сообщила компания.

Как сообщалось ранее, торговая сеть "ВинЛаб" в 2024 году увеличилась на 23%, до 2 041 магазина. По сравнению с 2023 годом объем продаж вырос на 27,5%, трафик - на 11,2%, средний чек - на 14,6%. Без учета органического роста сопоставимые продажи увеличились на 11%. Натуральные показатели компания не раскрывала.

Интернет-продажи по системе click & collect выросли на 39%, количество заказов - на 41%. Доля электронной коммерции в общем объеме сети составила 11%. Собственные витрины сети появились на всех ключевых маркетплейсах. В декабре 2024 года "ВинЛаб" совместно с Wildberries запустила проект по продаже алкогольных напитков по системе click & collect. Количество участников омниканальной системы лояльности Winclub превысило 8,46 млн клиентов.

Уставный капитал АО "ВинЛаб" составляет 544 млн рублей.

"Новабев групп" принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. Выручка составила рекордные 135,5 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2023 году. Показатель EBITDA остался практически на прежнем уровне и составил 18,7 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд рублей, при этом без учета неоперационных расходов она составила 5,9 млрд рублей.

ВинЛаб Winelab Новабев Групп Московская биржа
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