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Порт "Лавна" взыскивает с Thyssenkrupp Industrial и LNK Industries 8,8 млн евро аванса за монтаж оборудования

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Морской торговый порт "Лавна" обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к Thyssenkrupp Industrial Solutions AG и AS LNK Industries, говорится в картотеке суда.

Сумма исковых требований при этом не указана.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, порт "Лавна" просит взыскать с ответчиков в солидарном порядке убытки в размере 8,799 млн евро, которые составляют "авансовые платежи за монтаж и шефмонтаж оборудования".

Thyssenkrupp Industrial Solutions входит в концерн Thyssenkrupp AG, специализируется на проектировании и строительстве промышленных предприятий, включая химические и нефтехимические. Базируется в Германии.

Латвийская компания AS LNK Industries специализируется на инфраструктурном строительстве, включая морские и промышленные сооружения.

Порт "Лавна" - ключевой элемент Мурманского транспортного узла. Порт является незамерзающим и глубоководным: у берега глубины достигают 15 метров, он способен круглогодично принимать крупнотоннажные суда.

27 марта 2025 года порт "Лавна" начал отгрузку угля на экспорт. Объем инвестиций в создание "Лавны", по данным Минтранса РФ, превысил 87 млрд рублей.

Плановый объем перевалки порта "Лавна" - 18 млн тонн в год, в перспективе будет увеличен до 24 млн тонн в год.

При создании порта была построена железнодорожная инфраструктура - ветка Выходной - Лавна с мостом через Кольский залив. Инфраструктуру ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года. Тогда же порт принял первый состав с углем.

Оператор порта - ООО "Морской торговый порт "Лавна" - внесен в санкционный список США.

Лавна Thyssenkrupp Industrial LNK Industries Мурманская область
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