Безработица в еврозоне в феврале неожиданно снизилась до 6,1%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В феврале в еврозоне безработица опустилась до 6,1% с 6,2% в январе, сообщило статистическое управление Евросоюза Eurostat. Это минимум за время ведения расчетов.

Аналитики в среднем ожидали сохранения безработицы на январском уровне, по данным Trading Economics.

В феврале 2024 года безработица составляла 6,5%.

Количество безработных в регионе в позапрошлом месяце сократилось на 70 тысяч по сравнению с январем - до 10,58 млн человек.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) поднялась до 14,2% с 14,1% в январе.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,5%), самый высокий - в Испании (10,4%).

В целом в Евросоюзе безработица в феврале составляла 5,7% против 5,8% месяцем ранее. В феврале 2024 года она находилась на уровне 6,1%.