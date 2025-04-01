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Суд заменил оператора duty free в "Шереметьево" в реестре кредиторов оператора duty free в "Домодедово"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в марте по заявлению конкурсного управляющего ЗАО "Аэроферст" (оператор duty free в "Шереметьево") в порядке процессуального правопреемства заменил эту компанию в реестре требований кредиторов АО "Ариал" (оператор duty free в аэропорту "Домодедово").

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, замена произошла на ВТБ в части требования 834,6 млн рублей, на Сбербанк в части требования 929,6 млн рублей, а также на МИФНС №13 по Московской области - на 31,2 млн рублей в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 9 декабря 2024 года поддержал обоснованность требования ЗАО "Аэроферст" к АО "Ариал" в сумме 1,8 млрд рублей.

Таким образом, он признал верным решение по данному делу Десятого арбитражного апелляционного суда, который 17 сентября оставил в силе определение Арбитражного суда Московской области.

Требование "подлежит удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты", говорилось в решении по делу.

Арбитражный суд Московской области 19 октября 2017 года по заявлению Taviz Holding Ltd признал банкротом ЗАО "Аэроферст". 4 июля 2017 года суд включил в реестр кредиторов ЗАО "Аэроферст" требование ВТБ в размере 3 млрд рублей.

16 апреля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел процедуру внешнего управления в отношении АО "Ариал" сроком на 18 месяцев, до 16 октября 2019 года. Однако 15 октября 2018 года внешний управляющий компании Василий Зайцев подал в суд ходатайство о признании компании банкротом.

Десятый арбитражный апелляционный суд 13 марта 2019 года подтвердил решение Арбитражного суда Московской области, который 27 ноября 2018 года признал несостоятельным (банкротом) АО "Ариал".

ВТБ в 2016 году обратился в суд с исками о взыскании с операторов duty free в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" - компаний "Ариал" и "Аэроферст" - в общей сложности около 3,7 млрд рублей. Суды их удовлетворили.

"Аэроферст" управлял сетью магазинов Moscow duty free - предприятиями беспошлинной и пошлинной торговли в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово".

ЗАО "Аэроферст" АО "Ариал" Moscow duty free Домодедово Шереметьево
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