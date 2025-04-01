Новак напомнил, что новые регионы нефтедобычи требуют стимулов для инвестиций

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Развитие нефтедобычи в новых углеводородных регионах требуют инвестиций, для чего необходима соответствующая мотивация.

"Сегодня нефтяная отрасль активно развивается в новых регионах - в Арктике и Восточной Сибири, а также в традиционных местах нефтедобычи - Поволжье и ХМАО. В этих регионах важно обеспечить стимулы для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры, и чтобы более сложные способы добычи можно было использовать", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам стратсессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года. "На сегодняшний день в объемах добычи все большую долю занимают трудноизвлекаемые запасы и залежи, это и арктическое побережье, шельф", - напомнил он.

"Второе важнейшее направление - развитие технологий", - отметил вице-премьер. "Необходимо продолжить работу по импортозамещению. Необходимо не только обеспечить нашу технологическую независимость, но и обеспечить экспорт технологий на мировые рынки", - подчеркнул он.

"Мы уверены, что наша нефтяная отрасль, как лидер, и сегодня справляется, и будет справляться с теми вызовами, которые стоят", - заявил Новак. Речь идет о многочисленных санкциях, уточнил он. "И наши компании с учетом технологического лидерства будут справляться с этими задачами", - уверен вице-премьер.