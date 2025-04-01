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Зернотрейдер "Грейн гейтс" в 2024 году снизил чистую прибыль в 6 раз

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Грейн гейтс", вышедшая на российский рынок зерна в конце июня 2022 года и ставшая ведущим экспортером, в 2024 году снизила чистую прибыль в 6 раз.

Как сообщается в ее отчетности, чистая прибыль в прошлом году составила 158,588 млн рублей против 944,905 млн рублей в 2023 году.

В то же время выручка зернотрейдера выросла на 38% до 333,75 млрд рублей против 241,93 млрд рублей соответственно. Валовая прибыль составила 63,16 млрд рублей, что на 4,7% больше, чем в 2023 году (60,34 млрд рублей).

Как сообщалось, в 2024 году компания экспортировала более 15,7 млн тонн зерна, что на 43% больше, чем в 2023 году (более 11 млн тонн). Большинство экспортных потоков приходится на глубоководные терминалы Новороссийска и Тамани, отгрузки также идут через порты Азовского, Каспийского морей и Балтики. В прошлом году компания начала отгрузки через Туапсинский зерновой терминал.

Основным экспортным направлением для зерна в 2024 году стал Египет, в который было отправлено 2,53 млн тонн против 1,14 млн тонн в 2023 году (рост в 2,1 раза). Поставки в Турцию снизились на 6,9%, до 1,28 млн тонн с 1,37 млн тонн годом ранее. Экспорт в Саудовскую Аравию составил 1,03 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году (686 тыс. тонн). В Кению было отправлено 1,01 млн тонн против 432 тыс. тонн в 2023 году, в Ливию - также 1,01 млн тонн против 821 тыс. тонн соответственно.

Всего "Грейн гейтс" осуществляет поставки в более чем 40 стран мира.

Основным владельцем компании "Грейн гейтс" (98%) является АО "Валиансия", 2% - у гендиректора "Грейн гейтс" Ильи Алиева (входит в правление Союза экспортеров и производителей зерна).

Грейн гейтс
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