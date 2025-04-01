Чистая прибыль аэропорта "Внуково" в 2024 г. выросла в 2,2 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Внуково" в 2024 году выросла в 2,2 раза относительно результата 2023 года, до 3,9 млрд руб., говорится в отчетности аэропорта по РСБУ.

Выручка поднялась почти на 19%, до 12,1 млрд руб. При этом авиационные доходы (от сборов с авиакомпаний за взлет-посадку, пользование терминалом и т.п.) составили 7,2 млрд руб., доходы от сдачи помещений в аренду - 4 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 19,5%, до 8,8 млрд руб.

В прошлом году "Внуково" объявило дивиденды за 2023 финансовый год в объеме 432 млн руб. и выплатило почти 1,7 млрд руб., сказано в отчете.

Долгосрочные обязательства аэропорта на конец 2024 года составили 5 млрд руб. (-18,5% к концу 2023 года), включенные в них заемные средства - 3,5 млрд руб. (-29%). Краткосрочные обязательства за год сократились до 3,9 млрд руб. (-20%), в том числе кредиторская задолженность - до 1,9 млрд руб. (-41%). Краткосрочные заемные средства, напротив, подросли - до 1,4 млрд руб. (+31%).

В отчете также приводятся комментарии относительно попадания "Внуково" в санкционный список Евросоюза в феврале 2024 года. ЕС тогда среди прочего ввел запрет на транзакции с рядом российских аэропортов, морских и речных портов. Данный факт не окажет существенного негативного влияния на деятельность "Внуково", поскольку до этого более двух лет действовал запрет ЕС на полеты европейских авиакомпаний в РФ, сказано в отчете.

Пассажиропоток "Внуково" в 2024 году вырос на 11%, до 16,1 млн человек. Трафик на внутренних линиях стал больше на 24%, уточнял гендиректор аэропорта Дмитрий Ерзакович. При этом по количеству пассажиров, перевезенных иностранными авиакомпаниями, по его словам, "Внуково" стал крупнейшим в России.

Во "Внуково" обслуживаются такие компании, как "ЮТэйр", "Победа", AZUR air, среди иностранных - Turkish Airlines, Flydubai, Uzbekistan Airways. Пропускная способность терминала составляет до 35 млн человек год. Крупнейшие акционеры АО "Международный аэропорт Внуково" - ООО "МАВ Холдинг" (60,7%), Росимущество - 25,01%, АО "Компания Юнокс" (11,44%).