Минфин не видит возможности льгот нефтяникам из-за роста акцизов на топливо

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минфин не видит возможности снижения налоговой нагрузки на нефтяные компании из-за роста акцизов на нефтепродукты, поскольку бюджет РФ утвержден на три года. Такое мнение высказал "Интерфаксу" замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"Бюджет на три года утвержден, возможности давать новые налоговые льготы нет", - сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о рынке нефтепродуктов в феврале поручил Минэнерго и Минфину проанализировать налоговую нагрузку на нефтекомпании в связи с увеличением ставок акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо.