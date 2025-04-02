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ЦБ отметил снижение перегрева в экономике РФ в I квартале, но он еще значителен

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Перегрев в экономике РФ в I квартале 2025 года, вероятно, начал снижаться, но говорить об устойчивости этого процесса и о достаточности скорости охлаждения для достижения таргета в 2026 году пока рано, говорится в опубликованном в среду ЦБ резюме к обсуждению ключевой ставки.

"Участники обсуждения пришли к выводу, что в I квартале 2025 года, вероятно, началось сокращение положительного разрыва выпуска в экономике (перегрева - ИФ): снижается текущее инфляционное давление, замедляется рост внутреннего спроса, есть признаки ослабления напряженности на рынке труда",- отмечается в резюме.

"Однако пока преждевременно говорить об устойчивом уменьшении перегрева экономики и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к цели (4% - ИФ) в 2026 году. Положительный разрыв выпуска в экономике остается значительным", - отмечают при этом в ЦБ.

В резюме отмечается, что "оперативные данные и результаты опросов показывают, что в I квартале 2025 года экономика растет более умеренными темпами, чем в конце 2024 года".

"Участники отметили, что замедление роста экономической активности происходит после значительного ее ускорения в конце 2024 года, и пока рано говорить о переходе к устойчивому сбалансированному росту экономики", - говорится в документе.

В ЦБ констатируют, что расширение внутреннего спроса замедляется, но он по-прежнему остается основным драйвером роста экономики - поддержку ему оказывают высокие доходы населения и бюджетные расходы.

Кроме того, большинство индикаторов инвестиционного спроса указывает на замедление его роста в начале года. "По опросам, компании продолжают оптимизировать свои инвестиционные планы, фокусируясь на проектах в стадии завершения. Предприятия сообщают, что значимым сдерживающим фактором расширения инвестиций является существенный рост стоимости материалов и оборудования. Для финансирования инвестиционных проектов бизнес в основном использует собственные средства. Финансовые результаты компаний хотя и снижаются, но остаются высокими по историческим меркам. У многих предприятий есть финансовые резервы, накопленные в предыдущие 2 года. Компании используют эти средства для расширения бизнеса. Это способствует более плавному замедлению роста инвестиционной активности в этом году", - описывают в ЦБ ситуацию с инвестициями.

Потребительский спрос, по оценкам ЦБ, продолжает расти повышенными темпами. "На него влияет перенос выплат части премий и бонусов с I квартале 2025 года на конец 2024 года из-за налоговых изменений. Однако в некоторых секторах появляются признаки охлаждения потребительского спроса. В частности, снижаются продажи автомобилей и электроники, а складские запасы этих товаров растут. Представители территориальных учреждений Банка России сообщают об уменьшении потребительского спроса в непродовольственном сегменте и услугах общественного питания в регионах. Участники согласились, что пока недостаточно информации, чтобы делать вывод об устойчивой тенденции к охлаждению потребительской активности", - комментируют в ЦБ ситуацию с потребительским спросом.

Рынок труда, по мнению ЦБ, "остается жестким, но появляется все больше признаков постепенного снижения напряженности". "Безработица по-прежнему на историческом минимуме, но ее уровень стабилизируется. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться. Компании во время опросов чаще сообщают об уменьшении спроса на труд. Вакансий становится меньше, а число резюме растет", - комментируют в ЦБ ситуацию на рынке труда.

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