Инфляция в РФ с 25 по 31 марта ускорилась до 0,20%, в годовом выражении до 10,24%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 25 по 31 марта 2025 года составила 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательные цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами Росстата).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Ускорение недельной инфляции в последние две недели во многом объясняется динамикой цен на плодоовощную продукцию - с 25 по 31 марта плодоовощи подорожали на 1,3%, с 18 по 24 марта стали обходиться на 0,5% дороже (тогда сдерживающее влияние оказало снижение цен на огурцы на 5,1%), с 11 по 17 марта подешевели на 0,7% (на фоне падения цен на огурцы с 11 по 17 марта на 11%).

За период с 25 по 31 марта картофель вырос в цене на 4,0%, свекла - на 2,5%, капуста - на 2,1%, помидоры - на 1,7%, цены на огурцы также вернулись к росту - на 0,4%.

С 25 по 31 марта также существенно выросли цены на говядину и соль - на 0,5%, муку пшеничную, колбасы полукопченые, сыры - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 0,8%, рис и мясо кур - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров значительно ушли вниз цены на телевизоры и смартфоны - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,1%, на дизельное топливо практически не изменились.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (вырос с 6,9% по опросу в начале февраля), по инфляции в 2026 году - 4,7% (вырос с 4,6%).