Рубль в среду немного подешевел в паре с юанем на фоне новых санкционных рисков

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного опустился из-за опасений инвесторов о возможном затягивании урегулирования украинского кризиса и новых санкционных рисков. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,511 руб., что на 3,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 апреля на 31,85 копейки, до 84,5522 руб., и уменьшил курс евро на 75,91 копейки, до 91,2044 руб.

"В среду рубль слегка немного подешевел, давление на него продолжает оказывать неопределенность относительно урегулирования российско-украинского конфликта и российско-американских контактов. Кроме того, участники рынка чутко реагируют на все новости, связанные с санкционным давлением. Тем не менее в целом активность на рынке в среду довольно невысока, так как инвесторы находятся в ожидании новостей, способных стимулировать движение котировок в ту или иную сторону. Кроме того, сегодня все мировые рынки ждут заявлений Дональда Трампа относительно введения торговых пошлин", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Участники рынка анализируют информацию о подготовке новой встречи представителей РФ и США по нормализации контактов, о которой во вторник вечером сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам Лаврова, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать на предложения России в рамках черноморской инициативы.

Предыдущая встреча представителей РФ и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

CNN напоминает, что Дмитриев в феврале принял участие в переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.

Американская администрация продолжает работу с Москвой и Киевом над урегулированием кризиса на Украине, президент США Дональд Трамп лично принимает в этом участие, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Наша команда продолжает взаимодействовать как с Россией, так и Украиной. Президент каждый день по-прежнему очень активно в этом участвует", - отметила она.

Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщает The Hill.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту.

Уточняется, что санкции предусматривают введение 500%-х пошлин.

"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенат и Палату представителей", - заявили законодатели.

Ситуация с индексом потребительских цен, если данные за весь март подтвердят недельные тренды, складывается ниже прогноза Банка России по инфляции на 2025 год (7-8%), заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы Госдумы.

Он подчеркнул, что несмотря на это, цены все еще растут быстрее целевого уровня в 4%. "Требуется поддержание жесткости денежной политики для того, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень", - отметил зампред ЦБ.

ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки, если замедление инфляции будет идти темпами, не соответствующими прогнозам, сообщил Заботкин журналистам в Госдуме.

"На ближайшем заседании (25 апреля - ИФ) мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз 7-8% на этот год и 4% в следующем", - сообщил Заботкин журналистам в Госдуме.

При этом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, согласно суждению совета директоров ЦБ, по итогам марта, вероятно, достигнута, напомнил Заботкин.

"Умеренно жесткий сигнал мы, конечно, сохраняем. Мы смотрим на всю совокупность данных, которые поступают, не только на данные по инфляции", - сказал зампред, отметив актуальность мартовского сигнала.

Цены на нефть перешли к росту после выхода данных о запасах в США, несмотря на их неожиданное увеличение на прошлой неделе.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 0,21% - до $74,64 за баррель. Котировки майских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 0,39% и составляли $71,47 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение резервов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 апреля увеличилась на 4 базисных пункта - до 21,49% годовых. Срочные версии RUONIA на срок один, три и шесть месяцев повысились в среду на один базисный пункт каждая - до 21,55%, 21,51 и 21,65% соответственно.