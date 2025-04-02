Производство полимеров в РФ в феврале снизилось на 4,1% г/г, каучуков - выросло на 5,9%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Производство полимеров в России в феврале 2025 года составило 860 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем в феврале 2024 года, говорится в материалах Росстата.

С начала года производство пластмасс в первичных формах выросло на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Предприятия в феврале 2025 года выпустили 301 тыс. тонн полиэтилена, что выше показателя февраля-2024 на 1,4%. За два месяца выпуск полиэтилена увеличился на 0,6%.

Производство полистирола выросло к февралю прошлого года на 3,1%, составив 47,7 тыс. тонн. В январе-феврале оно увеличилось на 15,3%.

Выпуск поливинилхлорида в феврале упал на 33,9% к аналогичному месяцу 2024 года, составив 56,9 тыс. тонн. Снижение производства по итогам двух месяцев - 14,6%.

Производство синтетических каучуков в феврале увеличилось на 5,9% к февралю прошлого года, составив 126 тыс. тонн. В январе-феврале рост составил 6,3%

В феврале произведено 117 тыс. тонн лакокрасочных материалов на основе полимеров. Это уступает показателю февраля-2024 на 2,7%. По итогам двух месяцев снижение составило 1,3%.

Выпуск шин и покрышек для легковых автомобилей в феврале был на уровне 3 млн шт., что уступает показателю февраля-2024 на 2,7%. Снижение производства по итогам января-февраля - 2%.

Выпуск шин и покрышек для автобусов, троллейбусов и грузового автотранспорта составил 488 тыс. шт., что меньше показателя февраля прошлого года на 9,6%. В январе-феврале производство сократилось на 12%.

Выпуск аналогичных изделий для сельхозтехники снизился по отношению к февралю прошлого года на 3,5%, до 83,2 тыс. шт. Рост по итогам первых двух месяцев - 11,3%.