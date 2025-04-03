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Европейские фондовые индексы в основном снизились в среду

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов в среду, инвесторы сохраняли осторожность в ожидании объявления новых пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Вашингтон уже ввел тарифы на алюминий, сталь и автомобили, а также повысил пошлины на все товары из Китая.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,5% - до 536,92 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,3%, германский DAX - на 0,66%, французский CAC 40 - на 0,22%, итальянский FTSE MIB - на 0,27%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,4%.

Количество безработных в Испании в марте сократилось на 13,3 тыс., до 2,58 млн, согласно опубликованным в среду официальным данным. Рынок в среднем ожидал снижения на 2,5 тыс. после спада на 6 тыс. в феврале, по данным Trading Economics.

Наибольшее снижение в составе Stoxx Europe 600 продемонстрировали котировки французской инвесткомпании Amundi (-6,8%), германского производителя медицинского оборудования Carl Zeiss Meditec (-5,5%), германской оборонной Rheinmetall AG, датского страховщика Tryg (-4,2% у обоих) и шведской оборонной Saab (-4,1%).

В росте лидерами стали британский онлайн-ритейлер Ocado Group (+5,5%), шведский производитель климатических систем Munters Group (+3,8%), германский онлайн-ритейлер Zalando (+3,7%), британская аутсорсинговая Bunzl и французский чипмейкер Soitec (+3,2% у обоих).

Бумаги UniCredit подешевели на 1% после сообщений о том, что итальянский регулятор рынка ценных бумаг одобрил заявку банка на поглощение Banco BPM. Между тем французский банк Credit Agricole объявил, что получил разрешение на увеличение своей доли в Banco BPM от Европейского центрального банка. Акции Credit Agricole и Banco BPM поднялись в цене на 0,2%.

Капитализация французского BNP Paribas сократилась на 0,9%. Во вторник французское финансовое издание Les Echos сообщило, что бельгийское правительство рассматривает вопрос о продаже принадлежащих ему акций в этом банке в целях формирования оборонного фонда.

Котировки акций Volvo Car подорожали на 2,2%, хотя компания сократила продажи автомобилей в марте на 10% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года из-за резкого падения спроса на электромобили.

Бумаги ArcelorMittal прибавили в цене 0,3% в Лондоне после того, как компания объявила о выкупе 85 млн собственных акций в рамках buyback-программы, завершившейся 1 апреля.

Ирландский производитель готовой еды и полуфабрикатов Greencore Group сообщил о намерении купить британского конкурента Bakkavor Group за 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,55 млрд). Рыночная стоимость Greencore повысилась на 0,9%, Bakkavor - на 7,9%.

Котировки акций буксировочной компании Svitzer подскочили на 30,2% на информации о том, что датская A.P. Moller Holding сделала предложение о покупке Svitzer за 9 млрд датских крон ($1,3 млрд).

BNP Paribas CAC 40 BP FTSE 100 DAX Stoxx Europe 600 IBEX 35
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