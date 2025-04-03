Нефть Brent подешевела до $73,18 за баррель

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают утром в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени торгуются по $73,18 за баррель, что на $1,77 (2,36%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,46 (0,6%), до $74,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,8 (2,51%), до $69,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,51 (0,7%), до $71,71 за баррель.

Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%.

Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные - 26%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Согласно опубликованным накануне официальным данным, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.