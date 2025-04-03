Ильский НПЗ перенес на 2027 год ввод комплекса бензина из-за графика поставок оборудования

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России - Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) - перенесло на 2027 год запуск комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ), говорится в отчете предприятия за 2024 год.

Изначально проект планировалось реализовать к 2024 году. Позднее сообщалось, что КПААУ будет введен в декабре 2025 года.

"В связи с санкциями зарубежные поставщики отказали в выполнении контрактных обязательств, ООО "КНГК-ИНПЗ" пришлось практически заново переконтрактовывать значительное количество оборудования, вносить поправки и корректировки в проектную документацию, что повлияло на смещение срока ввода комплекса по производству автобензинов на 2027 год", - сообщается в отчете.

Несмотря на то, что высокая доля технологической части проекта будущего КПААУ российского производства и разработана с применением отечественных технологий, вопросы импортозамещения негативно отразились на первоначальных сроках реализации, отметили в компании.

В настоящее время продолжают наращиваться поставки необходимого оборудования для комплекса, общий объем вложенных средств превысил 25 млрд рублей. Ведутся работы по монтажу и обвязке оборудования, эстакад, дымовых труб, технологических печей. Строительная готовность объектов общезаводского хозяйства составляет 28%, секций основной комбинированной технологической установки - ЛК1500БК - более 40%. Полностью смонтированы резервуары в парке товарной продукции.

Комплекс по производству автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ) - стратегический объект для региона.

Ильский НПЗ станет первым производителем товарных бензинов Аи-92 и Аи-95 экологичного 5-го класса по отечественной технологии. По завершении строительства комплекса на предприятии появится 950 рабочих мест.

В начале 2025 года НПЗ также приступил к модернизации приемо-сдаточного пункта. "Реализация проекта позволит увеличить объемы поставок нефти и обеспечит сдачу нефтепродуктов в систему "Транснефти", что в свою очередь обеспечит работоспособность КПААУ, а также объектов общезаводского хозяйства", - отмечается в отчете.

Кроме того, завершены проектно-изыскательские работы для комплекса депарафинизации и гидроочистки дизельного топлива. Разработаны базовые проекты установок комплекса, проведены инженерные изыскания и подготовлена заказная документация на покупку оборудования.

В рамках проводимой модернизации НПЗ подготовлен проект по гидроочистке мазутной фракции. Проект направлен на улучшение качества продукции, увеличение глубины переработки сырья.

"Проект гидроочистки мазутной фракции, как ожидается, будет интегрирован в существующую технологическую цепочку завода, улучшив показатели производства экологически чистых видов топлива и обеспечит рост общей производительности предприятия", - говорится в отчете.

В прошлом году Ильский НПЗ также рассматривал перспективы внедрения технологий получения биометана на биогазовой станции. Изучение этой технологии направлено на использование органических отходов производства для генерации биогаза, что позволит повысить уровень экологической безопасности и устойчивости НПЗ.

Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России, осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

Как сообщалось, в 2024 году НПЗ сократил объем переработки на 11% по сравнению с показателем предыдущего года - до 4,7млн тонн.

Владельцем ООО является Юрий Шамара.