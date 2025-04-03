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"Русский продукт" получил наименьшую за 11 лет годовую чистую прибыль

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - АО "Русский продукт", крупный производитель бакалейных продуктов, в 2024 году сократило чистую прибыль в девять раз по сравнению с 2023 годом - до 4,3 млн рублей, говорится в отчете компании.

Это наименьшая чистая прибыль АО начиная с 2014 года.

Выручка "Русского продукта" снизилась на 31,8% - до 4,2 млрд рублей.

"Основные причины снижения выручки - переориентация деятельности компании с производства пищевых продуктов на аренду и управление имуществом и нематериальными активами", - говорится в отчете.

Компания также сократила количество работников на 33% - до 242 человек.

Основные финансовые показатели АО "Русский продукт" (в тысячах рублей):

2024 год2023 годДинамика
Выручка4 166 4256 106 562-31,8%
Себестоимость продаж3 032 8864 454 624-31,9%
Валовая прибыль1 133 5391 651 938-31,4%
Прибыль от продаж86 634235 367-2,7 раза
Прибыль до налогообложения22 02660 747-2,8 раза
Чистая прибыль4 25938 360-9 раз

Кредиторская задолженность компании за 2024 год выросла с 483,101 млн рублей до 553,531 млн рублей на конец года, дебиторская сократилась с 657,209 млн рублей до 643,447 млн рублей.

АО "Русский продукт" существует с 1996 года. Продуктовый портфель насчитывает 10 брендов и более 140 товарных позиций, компания выпускает злаковые хлопья, мучные полуфабрикаты, каши, супы, приправы, кофе. Производственные мощности расположены в Москве и Калужской области. Конечным бенефициаром общества является Наталья Голубович.

Русский продукт Калужская область Наталья Голубович
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