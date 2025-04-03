"Русский продукт" получил наименьшую за 11 лет годовую чистую прибыль

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - АО "Русский продукт", крупный производитель бакалейных продуктов, в 2024 году сократило чистую прибыль в девять раз по сравнению с 2023 годом - до 4,3 млн рублей, говорится в отчете компании.

Это наименьшая чистая прибыль АО начиная с 2014 года.

Выручка "Русского продукта" снизилась на 31,8% - до 4,2 млрд рублей.

"Основные причины снижения выручки - переориентация деятельности компании с производства пищевых продуктов на аренду и управление имуществом и нематериальными активами", - говорится в отчете.

Компания также сократила количество работников на 33% - до 242 человек.

Основные финансовые показатели АО "Русский продукт" (в тысячах рублей):

2024 год 2023 год Динамика Выручка 4 166 425 6 106 562 -31,8% Себестоимость продаж 3 032 886 4 454 624 -31,9% Валовая прибыль 1 133 539 1 651 938 -31,4% Прибыль от продаж 86 634 235 367 -2,7 раза Прибыль до налогообложения 22 026 60 747 -2,8 раза Чистая прибыль 4 259 38 360 -9 раз

Кредиторская задолженность компании за 2024 год выросла с 483,101 млн рублей до 553,531 млн рублей на конец года, дебиторская сократилась с 657,209 млн рублей до 643,447 млн рублей.

АО "Русский продукт" существует с 1996 года. Продуктовый портфель насчитывает 10 брендов и более 140 товарных позиций, компания выпускает злаковые хлопья, мучные полуфабрикаты, каши, супы, приправы, кофе. Производственные мощности расположены в Москве и Калужской области. Конечным бенефициаром общества является Наталья Голубович.