"Русский продукт" получил наименьшую за 11 лет годовую чистую прибыль
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - АО "Русский продукт", крупный производитель бакалейных продуктов, в 2024 году сократило чистую прибыль в девять раз по сравнению с 2023 годом - до 4,3 млн рублей, говорится в отчете компании.
Это наименьшая чистая прибыль АО начиная с 2014 года.
Выручка "Русского продукта" снизилась на 31,8% - до 4,2 млрд рублей.
"Основные причины снижения выручки - переориентация деятельности компании с производства пищевых продуктов на аренду и управление имуществом и нематериальными активами", - говорится в отчете.
Компания также сократила количество работников на 33% - до 242 человек.
Основные финансовые показатели АО "Русский продукт" (в тысячах рублей):
|2024 год
|2023 год
|Динамика
|Выручка
|4 166 425
|6 106 562
|-31,8%
|Себестоимость продаж
|3 032 886
|4 454 624
|-31,9%
|Валовая прибыль
|1 133 539
|1 651 938
|-31,4%
|Прибыль от продаж
|86 634
|235 367
|-2,7 раза
|Прибыль до налогообложения
|22 026
|60 747
|-2,8 раза
|Чистая прибыль
|4 259
|38 360
|-9 раз
Кредиторская задолженность компании за 2024 год выросла с 483,101 млн рублей до 553,531 млн рублей на конец года, дебиторская сократилась с 657,209 млн рублей до 643,447 млн рублей.
АО "Русский продукт" существует с 1996 года. Продуктовый портфель насчитывает 10 брендов и более 140 товарных позиций, компания выпускает злаковые хлопья, мучные полуфабрикаты, каши, супы, приправы, кофе. Производственные мощности расположены в Москве и Калужской области. Конечным бенефициаром общества является Наталья Голубович.