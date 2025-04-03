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Инфляция в ОЭСР в феврале замедлилась до 4,5% с 4,7% месяцем ранее

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в феврале замедлился до 4,5% в годовом выражении с январских 4,7%.

Ослабление инфляции было отмечено в 15 из 38 стран, входящих в ОЭСР, ускорение - в восьми странах.

Самая высокая инфляция была зафиксирована в Турции - 39,1%, самая низкая - в Швейцарии (0,3%).

Продукты питания в ОЭСР в позапрошлом месяце подорожали на 4,4%, как и в январе. Темпы повышения стоимости энергоносителей замедлились до 3,6% с 4%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в феврале составил 4,7% против 4,8% месяцем ранее.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

ОЭСР
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