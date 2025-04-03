Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Безостановочное снижение индекса МосБиржи наблюдается с 19 марта

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В четверг российский рынок акций после локального утреннего отскока вернулся к снижению на распродажах на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подешевел ниже $70 за баррель, подешевели металлы) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин.

Также игроки ожидали новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов (минимум на закрытие торгов с середины января), причем индикатор завершил откатом 12-е торги подряд; лидерами падения выступили бумаги "ФосАгро" (-5,5%) и металлургов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 2,3% до 2859,58 пункта (на утренней сессии индекс поднимался выше 2990 пунктов), индекс РТС снизился на 2,1% до 1067,55 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 4,3%. Безостановочное снижение индекса МосБиржи наблюдается с 19 марта, за это время индекс потерял 12,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 апреля, составил 84,383 рубля (-16,92 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-4,3%), "Северстали" (-4,1%), "АЛРОСА" (-3,9%), "ММК" (-3,9%), ПАО "Полюс" (-3,8%), "Газпрома" (-3,6%), ВТБ (-3,6%), ОК "Русал" (-3,6%), "Норникеля" (-2,7%), "Роснефти" (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,2% и -1,4% "префы"), "Магнита" (-2,2%), Сбербанка (-1,9% и -2% "префы"), "Московской биржи" (-1,8%), "Т-Технологии" (-1,6%), "МТС" (-1,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "ВК" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Интер РАО" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%).

Совет директоров ПАО "Татнефть" (-0,8%) 9 апреля рассмотрит вопросы о годовом собрании акционеров и дивидендах по итогам 2024 года, сообщила компания. Кроме того, будет рассмотрен список кандидатов в совет директоров и годовой отчет компании.

Россия не была включена в список стран, которые облагаются США ответными ввозными пошлинами, но не исключено, что она может столкнуться с новыми санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Россия не включена в список, поскольку санкции США уже препятствуют любой значимой торговле". Она добавила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку тому, как Москва и Киев сотрудничают с его администрацией в вопросе разрешения украинского конфликта.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению главы государства 2-3 апреля в Вашингтоне проводит встречи с представителями администрации президента США Трампа.

Данные Росстата показали ускорение инфляции в России с 25 по 31 марта до 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательные цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами Росстата).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Динамика инфляции в России пока соответствует ожиданиям Банка России - она замедляется, но ситуация изменчива, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали, то есть она постепенно снижается. Но здесь надо будет смотреть за всей ситуацией. Ситуация изменчива", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что в 2024 году инфляция сначала снижалась, а потом стала ускоряться, что потребовало повышения ключевой ставки. "Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ИФ). Нам нужно лучше здесь аккуратно, но последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция, и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - отметила глава ЦБ.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, российский рынок акций вернулся к уровням января, причем заявления главы ЦБ относительно инфляции не вызвали особого оптимизма инвесторов. Набиуллина отметила, что инфляция придет к цели к концу года, банковская система остается здоровой, а снижение расходов бюджета в ближайшие месяцы будет оказывать дезинфляционный эффект, отметил эксперт.

В то же время, негатива рынку добавило решение ОПЕК+ по расширению квот и последующее снижение цен на нефть. Локально на динамику котировок продолжает оказывать давление отсутствие реальных позитивных действий в части геополитики и укрепление рубля, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи с утра отскочил вверх, но уже днем продавцы пошли в атаку. Беспрецедентная череда "красных" сессий индекса продолжилась, в четверг не устоял рубеж 2900 пунктов. Вклад в развитие коррекции внес резкий спад цен на нефть. Не внушили оптимизма и вышедшие накануне данные Росстата по недельной инфляции - рост цен с 25 по 31 марта ускорился до 0,2%, а в годовом выражении - до 10,24%.

Нефть, как и другие сырьевые товары, отреагировала падением котировок на введение США повышенных импортных пошлин. Удар может принять на себя Китай - крупнейший мировой потребитель энергоресурсов. Еще одной неожиданностью для рынка нефти стало решение ОПЕК+ повысить добычу в мае на 411 тысяч баррелей в сутки (б/с) вместо ранее планируемого роста на 135 тыс. б/с.

Ключевой статистикой пятницы будет отчет по рынку труда США за март. Также под занавес недели состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На российском рынке совет директоров "Московской биржи" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по результатам 2024 года. Фактор пятницы в условиях геополитической неопределенности и мрачных настроений на мировых рынках может сохранить слабость рыночной динамики. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 апреля - 2850-3000 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций испугался более низких сырьевых цен и высокой инфляции.

Индексы МосБиржи и РТС достигли минимумов с января и февраля, ощущая давление со стороны более низких цен на нефть и сырьевые товары. В четверг стало известно, что Минфин с 7 апреля впервые за год перейдет к продаже валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 1,6 млрд рублей в день. ЦБ при этом с 7 апреля по 12 мая увеличит объем продажи валюты до 10,46 млрд рублей в день с 5,96 млрд рублей в день, что может поспособствовать крепости рубля, отметила аналитик.

Акции "Новабев Групп" (-4,7%) в четверг продолжили нисходящую коррекцию, несмотря на новости о планах проведения IPO Winelab в среднесрочной перспективе. Бумаги ПАО "Полюс" (1725 рублей) еще не восстановили стабильность после возвращения к торгам по итогам сплита с коэффициентом 1:10. Акции вернулись к минимумам с начала февраля и до закрытия реестра по итоговым дивидендам за 2024 год 25 апреля будут торговаться с выплатами 73 рубля на бумагу с текущей доходностью 4,2%. Дивидендный фактор наряду с высокими ценами на золото может оказывать некоторую поддержку акциям "Полюса" в апреле, но технические сигналы на данный момент ухудшились и указывают на риски падения в район среднесрочной поддержки 1650 рублей при стабилизации ниже 1720 рублей, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдались масштабные продажи. Надежды на смягчение торговой позиции Трампа не оправдались, и теперь миру, похоже, придется столкнуться с новой реальностью и рисками стагфляции. Российский рынок к завершению сессии перешел к заметному снижению и обновил очередные минимумы с начала года по обоим индексам, при этом рублевый индикатор МосБиржи утратил среднесрочную поддержку 2900 пунктов. Стабилизация ниже открывает дорогу к движению в район минимума прошлого года 2370 пунктов. Мировые торговые войны могут затронуть российскую экономику в контексте более низких цен на сырьевые товары, которые в четверг стали одной из причин возвращения к продажам, а также более высокой стоимости импорта и, как следствие, рисков сохранения высокой инфляции и ключевой ставки ЦБ, полагает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, объявленный Трампом накануне масштабный пакет импортных пошлин оказался даже более суровым, чем опасались. В итоге для ряда государств общий размер пошлин превысит 50%. В частности, для товаров из КНР пошлины составят 54%, что лишь немного ниже 60-процентного тарифа, который Трамп грозил ввести против Поднебесной во время своей предвыборной кампании.

Хотя в американской администрации призывают другие страны смириться и воздержаться от ответных шагов, Европа, Китай и Южная Корея уже заявили о скором принятии соответствующих контрмер. Как результат, эксперты опасаются эскалации глобальной торговой войны, которая может нанести сильный удар по мировой и американской экономике. На таком фоне так называемый "индекс страха" VIX резко подскочил, при этом доходности госбондов ведущих стран заметно снижаются, что говорит о повышенном спросе на защитные активы.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, причиной преобладания продаж на российском рынке остается разочарование в том, что компромисс по Украине, как ожидается, будет достигнут не скоро. В последние дни у многих оптимистов начали срабатывать "стопы" и даже, возможно, "маржин-коллы".

Рост инфляции не стоит рассматривать как неэффективность борьбы с ней Банка России. Проблема кроется в том, что за первые два месяца этого года расходы бюджета выросли более чем на 30% год к году, полагает эксперт. Сейчас часть этих денег дошла до населения и начала перекочевывать на потребительский рынок. Без ограничительных мер ЦБ все было бы намного хуже. Однако эти цифры говорят о том, что 25 апреля, когда совет директоров регулятора в очередной раз будет обсуждать размер ставки, максимум, на что можно будет рассчитывать - это на ее неизменность и нейтральный прогноз регулятора, считает Антонов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,8%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,7-3%) и США (индексы к 18:50 МСК упали на 3,3-4,5% во главе с Nasdaq).

Президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. Трамп назвал эти пошлины "декларацией нашей экономической независимости". Он показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие США вводят в ответ.

Так, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские пошлины будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные пошлины будут на уровне в 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные пошлины - 26%.

При этом Трамп пояснил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. Он подчеркнул, что такой подход - "это мягкие ответные пошлины".

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су поручил правительству в четверг принять все возможные меры в ответ на объявленные США 25%-е пошлины.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто призвал Вашингтон отказаться от введения пошлин на японские товары. "Тарифные меры, предпринятые США, крайне прискорбны, и я вновь настоятельно призываю не применять их к Японии", - сказал Муто.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в марте поднялся до 51,9 пункта (максимум за три месяца) по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,6 пункта, по данным Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте опустился до 50,8 пункта по сравнению с 53,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг ускорили падение на фоне новых пошлин США и новостях о планах ОПЕК+ по увеличению темпа наращивания нефтедобычи; цена фьючерса на Brent падала ниже $70 за баррель.

К 18:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 6,5% до $70,06 за баррель (+0,6% в среду), майские фьючерсы на WTI дешевели на 7% до $66,67 за баррель (+0,7% накануне).

По итогам сессии оба контракта могут показать худшую динамику с 2022 года.

Восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тысяч б/с, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК. ОПЕК напоминает, что это постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий, а гибкость позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов. Следующая встреча восьми стран запланирована на 5 мая.

Согласно новому плану, квота России в мае увеличится до 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - до 9,2 млн б/с.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тысячи баррелей, а резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.

Трейдеры и аналитики ожидают усиления волатильности цен на нефтяном рынке в ближайшей перспективе на фоне изменения ситуации с пошлинами в результате переговоров и ответных мер других стран.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в снижении лидировали акции ПАО "Россети Сибирь" (-6,2%), ПАО "Россети Урал" (-5,5%), ПАО "РБК" (-5,4%), "М.Видео" (-5,3%), МКФ "Красный Октябрь" (-5,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-5,1% и -5,4% "префы"), ПАО "Артген" (-4,9%), ПАО "Эйч Эф Джи" (-4,9%).

Совет директоров ПАО "НоваБев Групп" (-4,7%) принял решение о возможности проведении IPO "ВинЛаб", своего розничного подразделения, говорится в сообщении компании. Согласно решению совета директоров, проведение IPO изучается в среднесрочной перспективе, другие подробности не раскрываются.

По итогам 2024 года сеть "ВинЛаб" увеличилась на 23%, до 2 041 магазина. Ее выручка составила 86,3 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2023 году (67,9 млрд рублей). EBITDA сегмента увеличилась до 10,2 млрд рублей с 8,2 млрд рублей годом ранее. По сравнению с предыдущим годом трафик в сети вырос на 11,2%, средний чек - на 14,6%. Без учета органического роста сопоставимые продажи увеличились на 11%. Уставный капитал АО "ВинЛаб" составляет 544 млн рублей.

Выросли акции ПАО "Павловский автобус" (+9,8%), ПАО "НПО "Наука" (+5,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3%), "ЭЛ5-Энерго" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 104,19 млрд рублей (из них 15,68 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,99 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,36 млрд рублей на акции "Т-Технологии").