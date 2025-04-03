Зампредседателя ФРС Джефферсон не считает нужным спешить с изменением ставки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США нет необходимости спешить с дальнейшей корректировкой денежно-кредитной политики, считает зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон. Его заявление опубликовано на сайте ФРС.

"Монетарная политика в ее текущем состоянии хорошо подготовлена для того, чтобы справляться с рисками и неопределенностью, с которыми мы сталкиваемся, - сообщил он. - Существенные изменения в сфере торговли и иммиграции, в бюджетной политике, а также в регулятивной среде продолжаются. Крайне важно оценить совокупный эффект этих изменений при планировании дальнейшего направления монетарной политики".

Джефферсон ждет "умеренного ослабления" американского рынка труда в этом году и видит возможность замедления экономической активности в условиях сохранения или усиления неопределенности.

ФРС сохранила ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых в марте. С сентября 2024 года ставка была уменьшена на 1 процентный пункт.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 6-7 мая. Трейдеры не ждут изменения ставки на нем, но оценивают более чем в 80% вероятность ее снижения в июне.