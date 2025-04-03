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Спрос на бонды ВЭБа с привязкой к RUONIA почти достиг 100 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на двухлетние облигации ВЭБа с привязкой к индексу RUONIA серии ПБО-002Р-50 первоначальным объемом не менее 30 млрд рублей в ходе сбора заявок достиг почти 100 млрд рублей, что позволило увеличить итоговый объем выпуска до 50 млрд рублей, сообщила госкорпорация.

В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Купоны по выпуску квартальные и плавающие, будут определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред. Первоначальный ориентир спреда к приросту RUONIA составлял не выше 270 б.п., затем в ходе сбора заявок он дважды снижался и в финале был зафиксирован в размере 230 б.п.

"ВЭБ в очередной раз выступил первопроходцем при выпуске новых инструментов на российском рынке корпоративных облигаций. Вслед за Минфином РФ мы представили облигации с привязкой к индексу RUONIA, став первым среди корпоративных эмитентов, реализовавшим данную инновацию. В процессе сбора заявок был получен позитивный отклик со стороны инвесторов, оценивших преимущества структуры выпуска, учитывающей капитализацию ставки RUONIA", - отметил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский.

Как уточняется в релизе, срочная версия RUONIA отражает фактическую стоимость заемных средств на рынке за прошедший процентный период, что способствует сглаживанию доходности и снижению волатильности облигаций.

По словам Вышковского, проведенное размещение показало сохранение интереса инвесторов к среднесрочным облигациям с данным индикатором денежного рынка в качестве базиса несмотря на снизившиеся ожидания дальнейшего повышения процентных ставок.

Организаторами выступают Альфа-банк, Локо-банк, МКБ, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Агентом по размещению эмитент выступит самостоятельно.

Техразмещение запланировано на 8 апреля. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

В середине марта ВЭБ разместил без премаркетинга 2-летний флоатер на 100 млрд рублей. Спред к RUONIA был установлен в размере 240 б.п.

В настоящее время в обращении находится 34 выпусков биржевых облигаций госкорпорации суммарным объемом 1,2 трлн рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.

Ранее Вышковский отмечал, что несмотря на изменения траектории по ставкам, ВЭБ пока считает преждевременным отказываться от облигаций с плавающим купоном. При этом госкорпорация, по его словам, остается приверженцем долговых инструментов с привязкой к RUONIA как наиболее актуальных для рынка.

ВЭБ Минфин Константин Вышковский
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