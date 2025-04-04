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"Русагротранс" в 2024 году увеличил выручку на 6% и снизил чистую прибыль в 2,1 раза

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Выручка компании "Русагротранс" (входит в "Деметра-Холдинг") в 2024 году составила 66,7 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2023 году (62,9 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Валовая прибыль снизилась на 7,5% до 23,2 млрд рублей с 25 млрд рублей, прибыль от продаж - на 3,3% до 20,9 млрд рублей с 21,6 млрд рублей.

Чистая прибыль компании составила 4,289 млрд рублей, что в 2,1 раза меньше, чем в 2023 году (9,023 млрд рублей).

"Русагротранс" - железнодорожный оператор по перевозке аграрных грузов в специализированных вагонах-хопперах. Филиальная сеть компании насчитывает семь представительств, расположенных в ключевых зерновых регионах РФ.

"Деметра-Холдинг" - вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой.

В состав холдинга входят Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП"), 35,36%), Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу также принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес" (49%), а также более 75% доли Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в РФ. Он также владеет Ипатовским комбинатом хлебопродуктов, Октябрьским, Чернышковским и Димитровградским элеваторами.

Русагротранс Деметр-Холдинг
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