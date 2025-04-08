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ЦБ РФ видит основания ожидать сохранения инвестиций вблизи уровня 2024 г.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиции после бурного роста последних лет остаются на высоком уровне, несмотря на ужесточившиеся денежно-кредитные условия, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Экономика быстро росла последние два года, продолжает расти сейчас и при высокой ключевой ставке. Инвестиции за последние три года выросли более, чем на четверть", - отметила Набиуллина на встрече с депутатами фракции КПРФ в преддверии рассмотрения отчета ЦБ Госдумой.

"И пока есть основания ожидать, что и в этом году они останутся вблизи высокого уровня прошлого года", - заявила она.

На пресс-конференции 21 марта Набиуллина отмечала, что инвестиционная активность в РФ в I квартале 2025 года оставалась на уровне IV квартала 2024 года и в перспективе останется "относительно высокой".

"Ни о каком падении инвестиционной активности говорить не стоит", - ответила она на вопрос о влиянии на экономику высокой ключевой ставки. Основным ресурсом для финансирования инвестиций в текущих условиях является высокая по историческим меркам прибыль компаний последних лет.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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