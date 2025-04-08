Число созданных в РФ компаний в I квартале сократилось г/г на 28%, ликвидированных - на 19%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ как вновь созданные, в первом квартале 2025 года составило 45,6 тыс., что на 28,2% меньше, чем в первом квартале 2024 года (63,5 тыс.). Это следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в первом квартале 2025 года составило 6,4 тыс., что на 18,5% меньше, чем в первом квартале 2024 года (7,8 тыс.).

Для сравнения: в первом квартале 2025 года вновь созданных компаний было меньше, чем в первом квартале 2023 года, на 27,5% (62,8 тыс.), чем в первом квартале 2022 года - на 15,1% (53,7 тыс.), 2021 года - на 19,0% (56,3 тыс.), в первом квартале 2020 года - на 26,5% (62,0 тыс.).

Компаний, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в первом квартале текущего года было меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 39,3% (10,5 тыс.), 2022 года - на 39,6% (10,5 тыс.), 2021 года - на 49,3% (12,6 тыс.), 2020 года - на 57,1% (14,8 тыс.).

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в первом квартале 2025 года в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2024 года на 5,2% - до 1 тыс. 375. Этот показатель, так же как и два предыдущих, был минимальным в сравнении с первыми кварталами предыдущих пяти лет - он меньше на 12,3% в сравнении с первым кварталом 2023 года, на 15,3% - 2022 года, на 18,1% - 2022 года, на 18,1% - 2021 года и на 27,7% - 2020 года.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросло на 31,5% до 56,8 тыс. с 43,2 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных налоговиками из ЕГРЮЛ в первом квартале 2025 года компаний как недействующие были исключены 18% (10,0 тыс., рост к прошлогоднему показателю на 22,3%), в связи с недостоверными сведениями - 49% (27,6 тыс., снижение на 9,6%).

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в первом квартале 2025 года увеличилось по сравнению с первым кварталом 2024 года на 55,6%, до 1 тыс. 480. Также выросло количество компаний, созданных в результате реорганизации: за первые три месяца 2025 года таким образом было зарегистрировано 491 компания, что на 33,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Всего по всем основаниям в первом квартале 2025 года прекращена деятельность 64,6 тыс. компаний, что на 24,4% больше, чем в первом квартале 2024 года (51,9 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в первом квартале 2025 года уменьшилось на 0,7% - до 2,604 млн с 2,623 млн (на 1 апреля 2025 года снижение г/г на 0,7%).

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в первом квартале 2025 года уменьшилось на 0,6%, до 3,214 млн.