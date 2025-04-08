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В Чили запасы лития оказались на 28% выше прежних оценок

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Совокупные запасы лития в Чили оказались на 28% больше прежних оценок, сообщила чилийская добывающая госкомпания Enami со ссылкой на данные свежих исследований в регионе Антофагаста. Об этом сообщает Reuters.

Новый анализ показывает, что солончак Ла-Исла содержит 2,13 млн тонн лития (на 150% больше предыдущей оценки), в то время как солончак Агилар содержит чуть менее 1 млн тонн лития (на 40% больше). Вместе они добавляют 3,05 млн тонн лития к общим запасам Чили, которые Геологическая служба США ранее оценивала в 11 млн тонн.

Чили занимает третье место в мире по резервам лития после Боливии и Аргентины.

По объемам производства страна находится на втором месте, солончак Атакама обеспечивает добычей горнодобывающую госкомпанию SQM и американскую Albemarle.

Чили Enami Антофагаста
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