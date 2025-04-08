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Глава Lamoureux ждет роста Dow Jones до 50 тысяч пунктов к 2027 году

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average может вырасти до отметки в 50 тысяч пунктов к 2027 году, прогнозирует глава исследовательской компании Lamoureux & Co. Ив Ламуре. Об этом сообщает MarketWatch.

В понедельник индикатор закрылся чуть ниже 38 тысяч пунктов, с начала года потеряв 10,8%. Подъем до 50 тысяч пунктов предусматривает рост примерно на треть с текущего уровня.

Это один из самых оптимистичных прогнозов на Уолл-стрит, которая сейчас испытывает большое давление из-за объявленных пошлин на импорт различной продукции в США. Ламуре еще в октябре 2024 года предупреждал, что "рынок серьезно недооценивает угрозу предстоящих тарифов", а в ноябре он рекомендовал инвесторам наращивать долю денежных средств в своих портфелях для того, чтобы иметь возможность купить подешевевшие активы по привлекательной цене.

В дальнейшем эксперт ожидает приятных сюрпризов для фондового рынка.

"Как только рынок получит чуть больше ясности в плане переговоров или каких-то других позитивных изменений, он отреагирует на это восстановлением и дальнейшим ростом", - сказал Ламуре.

В то же время он считает ошибкой активное снижение ставок Федрезервом в 2024 году и полагает, что в ближайшее время ставка может быть понижена еще максимум на 25 базисных пунктов.

Также Ламуре, в отличие от многих коллег, позитивно настроен по отношению к нефтяному рынку и акциям нефтедобывающих компаний.

"Я думаю, в ближайшие 10 лет у них все будет отлично, потому что нефть подорожает до $200 за баррель", - сказал он. По его мнению, текущие котировки в районе $60 за баррель, вероятно, являются дном и в будущем будут расти.

"Нефть будет дорожать из-за истощения ресурсов, - отметил Ламуре. - Мы видели похожий феномен в 1970-х годах в США, где обычные нефтяные месторождения истощились. Теперь мне кажется, что пиковых значений вскоре достигнет добыча сланцевой нефти и газа. А как только добыча будет отставать от предложения, цены пойдут вверх, как это обычно бывает на сырьевых рынках".

Dow Jones США ФРС Lamoureux Ив Ламуре
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