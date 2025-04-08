Крупнейшие банки РФ снизили долю покупок на аукционах ОФЗ до 32,4% с 47%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации в марте снизили свою долю покупок на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ) до 32,4% с 47,1% в феврале (в январе она упала до 44,7% с 79,1% в декабре). Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Наибольший спрос на аукционах ОФЗ в марте проявили некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления, выкупив 49,5% от размещений (в феврале эта доля составляла 18,7%).

Инвесторы продолжают проявлять повышенный интерес к бумагам с постоянным купонным доходом в ожидании будущего постепенного смягчения денежно-кредитной политики, отмечает ЦБ.

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