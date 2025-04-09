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Глава ЦБ РФ представит в Госдуме отчет регулятора за 2024 год

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду планирует заслушать отчет о работе ЦБ за 2024 г., представит его председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Помимо доклада главы ЦБ планируются содоклад главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вопросы от фракций главе ЦБ, выступления представителей фракций.

Согласно действующему законодательству, ЦБ должен направлять в парламент отчет ежегодно, не позднее 15 мая. Отчет включает перечень мероприятий по реализации единой государственной денежно-кредитной политики; анализ состояния экономики РФ, в том числе анализ денежного обращения и кредита, финансового рынка РФ, валютного положения и платежного баланса, национальной платежной системы.

В отчет входят данные о примененных мерах к банкам и другим финансовым организациям за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег, отчет главного аудитора о расходовании средств фондов, связанных с банковским, страховым и пенсионным секторами, данные о финансовом оздоровлении банков, страховых компаний и пенсионных фондов.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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