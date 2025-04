Рынок акций США упал, Dow Jones и S&P 500 завершили в минусе четвертую сессию подряд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились во вторник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили в минусе четвертую сессию подряд в связи с сохраняющейся обеспокоенностью инвесторов возможными последствиями вводимых Вашингтоном пошлин на импорт.

Рынок открылся ростом благодаря надеждам на то, что США начнут переговоры с торговыми партнерами, в результате которых пошлины могут быть снижены. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что около 70 стран обратились в Белый дом с предложениями о переговорах.

Однако подъем оказался недолгим, рынок развернулся вниз после подтверждения Белым домом решимости президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%.

Инвесторам необходимо видеть больше стабильности в торговой политике, чтобы подъем рынка мог быть устойчивым, отмечает главный инвестиционный директор Brave Eagle Wealth Management Роберт Руджирелло.

"Должна быть определенная устойчивость, что-то такое, что позволит корпорациям принимать долгосрочные решения о распределении капитала. У них должна быть уверенность в последовательности политики", - цитирует эксперта CNBC.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. полагают, что спад на американском фондовом рынке, спровоцированный торговой войной, может перерасти в долгосрочный циклический "медвежий" тренд в связи с усилением риска рецессии в экономике.

Эксперты BofA Global Research и Oppenheimer Asset Management понизили прогнозы для индекса S&P 500 на конец текущего года из-за рисков разрастания глобальной торговой войны. Прогноз BofA ухудшен до 5600 пунктов с 6666 пунктов, Oppenheimer - до 5950 пунктов с 7100 пунктов.

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Apple Inc., подешевевшие на 5%. Их стоимость упала на 23% за последние четыре сессии, в результате чего Microsoft Corp. обошла Apple по капитализации, вернув себе первое место среди крупнейших компаний мира. Бумаги Microsoft во вторник снизились в цене на 0,9%.

Резко подешевели также акции Nike Inc. (-4,2%), Amgen Inc. (-3,3%), Merck & Co. Inc. (-2,8%), Amazon.com Inc. (-2,6%).

Уверенный рост по итогам торгов показали бумаги UnitedHealth Group Inc. (+5,4%), Travelers Cos. Inc. (+1,2%), JPMorgan Chase & Co. (+1,1%).

Капитализация Broadcom Inc., анонсировавшей в понедельник программу обратного выкупа акций на $10 млрд, увеличилась на 1,2%.

Рыночная стоимость CVS Health Corp. выросла на 5,9%. Компания, владеющая сетью аптек и страховщиком Aetna, объявила о назначении на должность главного финансового директора с 21 апреля Брайана Ньюмана, ранее занимавшего аналогичный пост в United Parcel Service Inc. CVS Health рассчитывает, что ее показатели в 2025 году будут на уровне текущих прогнозов или выше них.

Цена акций Harley-Davidson Inc. упала на 8,6%. Крупнейший американский производитель мотоциклов сообщил, что еще в четвертом квартале прошлого года начал поиск нового CEO, который заменит Йохена Цейтца, планирующего покинуть свой пост в 2025 году.

Бумаги Alcoa Inc. подешевели на 8,2% вслед за ухудшением рекомендации для них аналитиками BofA до "продавать" с "покупать". Эксперты также понизили прогнозную цену акций на 55%, до $26 с $58.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 320,01 пункта (0,84%) и составил 37645,59 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 79,48 пункта (1,57%) - до 4982,77 пункта.

Nasdaq Composite упал на 335,35 пункта (2,15%), составив 15267,91 пункта.