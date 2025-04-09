Сбербанк в марте нарастил корпоративное кредитование на 0,5% за счет спроса крупнейших клиентов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в марте нарастил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 0,5% (после снижения на 1,6% в феврале), говорится в сообщении банка.

"В марте корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,0% без учета валютной переоценки, в основном за счет спроса со стороны крупнейших клиентов, что компенсировало снижение портфеля в реальном выражении за первые два месяца 2025 года", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Корпоративный кредитный портфель с начала года снизился на 1,8% (+0,4% без учета валютной переоценки) и составил 27,2 трлн руб. За март корпоративным клиентам было выдано 1,8 трлн руб. кредитов, преимущественно в сегменте крупного бизнеса.

Розничный кредитный портфель в марте без учета цессии по автокредитам вырос на 0,3% после снижения на 0,4% в феврале. Портфель с начала года сократился на 0,1% - до 17,5 трлн руб. Частным клиентам в марте было выдано 292 млрд руб. кредитов.

Портфель ипотеки в марте увеличился на 0,6% по сравнению с ростом на 0,3% в феврале. С начала года портфель вырос на 0,1% и превысил 11 трлн руб. В марте банк выдал 171 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов в марте сократился на 2,4% после снижения в феврале на 2,1%. С начала года портфель сократился на 6,2%, до 3,6 трлн руб. на фоне сохраняющихся высоких ставок в экономике, отмечает банк. В марте выдачи потребительских кредитов составили 72 млрд руб.

Доля просроченной задолженности составила 2,5% на конец марта (2,4% в феврале). Показатели качества кредитного портфеля находятся под давлением ограниченных выдач в течение первого квартала из-за высоких ставок в экономике, говорится в сообщении банка.

Средства физических лиц в марте выросли на 1,8% за месяц (+2,0% без учета валютной переоценки) или на 2,2% с начала года (+3,1% без учета валютной переоценки) до 28,2 трлн руб.

Средства юридических лиц снизились на 6,6% за месяц до 12,3 трлн руб. (-5,9% без учета валютной переоценки) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года снижение средств корпоративных клиентов составило 6,5% (-3,4% без учета валютной переоценки).