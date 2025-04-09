Поиск

Сбербанк в марте нарастил корпоративное кредитование на 0,5% за счет спроса крупнейших клиентов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в марте нарастил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 0,5% (после снижения на 1,6% в феврале), говорится в сообщении банка.

"В марте корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,0% без учета валютной переоценки, в основном за счет спроса со стороны крупнейших клиентов, что компенсировало снижение портфеля в реальном выражении за первые два месяца 2025 года", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Корпоративный кредитный портфель с начала года снизился на 1,8% (+0,4% без учета валютной переоценки) и составил 27,2 трлн руб. За март корпоративным клиентам было выдано 1,8 трлн руб. кредитов, преимущественно в сегменте крупного бизнеса.

Розничный кредитный портфель в марте без учета цессии по автокредитам вырос на 0,3% после снижения на 0,4% в феврале. Портфель с начала года сократился на 0,1% - до 17,5 трлн руб. Частным клиентам в марте было выдано 292 млрд руб. кредитов.

Портфель ипотеки в марте увеличился на 0,6% по сравнению с ростом на 0,3% в феврале. С начала года портфель вырос на 0,1% и превысил 11 трлн руб. В марте банк выдал 171 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов в марте сократился на 2,4% после снижения в феврале на 2,1%. С начала года портфель сократился на 6,2%, до 3,6 трлн руб. на фоне сохраняющихся высоких ставок в экономике, отмечает банк. В марте выдачи потребительских кредитов составили 72 млрд руб.

Доля просроченной задолженности составила 2,5% на конец марта (2,4% в феврале). Показатели качества кредитного портфеля находятся под давлением ограниченных выдач в течение первого квартала из-за высоких ставок в экономике, говорится в сообщении банка.

Средства физических лиц в марте выросли на 1,8% за месяц (+2,0% без учета валютной переоценки) или на 2,2% с начала года (+3,1% без учета валютной переоценки) до 28,2 трлн руб.

Средства юридических лиц снизились на 6,6% за месяц до 12,3 трлн руб. (-5,9% без учета валютной переоценки) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года снижение средств корпоративных клиентов составило 6,5% (-3,4% без учета валютной переоценки).

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира

Нефть Brent резко подешевела до $60,2 за баррель

Рынки акций Европы завершили торги ростом на 2,4-2,7% после обвала накануне

Рынки акций Европы завершили торги ростом на 2,4-2,7% после обвала накануне

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6158 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });