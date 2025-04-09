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Источники сообщили о возможности возобновления импорта ГМО-сои в РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - РФ, прекратившая в этом году импорт генно-модифицированной (ГМО) сои, может вновь начать ее поставки, сообщили "Интерфаксу" источники на агрорынке.

По словам одного из них, речь идет о продлении действия постановления, принятого еще в 2020 году (16 апреля, №520) и предусматривавшего упрощенный ввоз этой продукции.

Согласно постановлению, не требовалась государственная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых подтверждена Россельхознадзором. Документ все последние годы продлевался на год, однако с 1 января 2025 года его действие остановлено.

Как сообщил другой источник, постановление правительства о продлении этой процедуры уже подготовлено, но пока не подписано.

Как заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции "Агроинвестор: PRO животноводство и корма" в среду в Москве, по сути с 1 января этого года ввоз сои из-за рубежа остановился. "В результате это ограничило ее импорт примерно на 450-500 тыс. тонн. Это много", - считает он.

"Мы ожидали, что будет постепенный рост цен на соевый шрот на европейской территории РФ, так и происходит. В моменте соевый шрот стоил примерно 42 рубля за кг, сейчас 46-47 рублей. И к концу сезона он должен двигаться к 50 рублям", - предупреждает он.

По оценке экспертов масложирового рынка, потребность РФ в импортной сое, несмотря на рост ее внутренних урожаев в последние годы, превышает 1 млн тонн в год.

ИКАР Институт конъюнктуры аграрного рынка Россельхознадзор
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