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Девелопер "Самолет" размещает ЦФА на 1,5 млрд руб. по ставке 24,75% годовых

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Самолет", лидер по объему текущего строительства в РФ, размещает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1,5 млрд руб. на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске на сайте платформы.

Выпуск представлен в форме денежного требования с фиксированной доходностью 24,75% годовых и ежемесячными выплатами. Дата погашения - 14 апреля 2026 года.

Стоимость одного ЦФА - 1 тыс. рублей. Сбор заявок продлится до 14 апреля (до 13:00 по Москве).

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ включил платформу банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

Самолет Альфа-банк
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