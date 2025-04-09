Администрация США отозвала лицензии BP и Shell на газовые проекты в водах Венесуэлы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа отозвала лицензии BP Plc и Shell Plc на реализацию газовых проектов в венесуэльских водах, поставки с которых должны были снабжать СПГ-завод в Тринидаде и Тобаго.

Financial Times назвала это решение очередной попыткой Вашингтона надавить на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого не признают США. Проекты BP и Shell были одними из немногих возможностей Венесуэлы зарабатывать на крупных газовых резервах, отмечает газета.

Отзыв лицензий касается проектов Dragon и Cocuina-Manakin, реализуемых соответственно Shell и BP с участием Национальной газовой компании Тринидада и Тобаго, а также правительства страны. Проекты должны были использовать существующую газовую инфраструктуру Shell и BP для транспортировки газа на завод Atlantic LNG в Тринидаде и Тобаго, долями в котором владеют обе компании.

Отзываемые лицензии были выданы администрацией президента Джо Байдена и предоставляли компаниям исключение из энергетических санкций в отношении Венесуэлы.