Оператор казино в Красной Поляне в 2024 году снизил чистую прибыль в 2,8 раза

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Домейн" (оператор объектов в игорной зоне "Красная Поляна", Сочи) в 2024 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза - до 1,02 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка при этом выросла на 5%, до 11,7 млрд рублей.

В том числе выручка от организации и проведения азартных игр увеличилась на 3,4%, до 10,84 млрд рублей, от реализации продукции общественного питания - на 31%, до 628,3 млн рублей, от предоставления гостиничных услуг - на 29%, до 141,8 млн рублей.

Себестоимость продаж возросла на 8,1%, превысив 6,35 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла на 1,2%, до 5,35 млрд рублей, прибыль от продаж снизилась на 2,5%, до 4,25 млрд рублей.

Согласно отчету, "Домейн" в прошлом году нарастил ряд расходов. Так, управленческие расходы увеличились на 35%, до 567,7 млн рублей, коммерческие - на 6%, до 527,5 млн рублей.

Прочие расходы выросли в 4 раза и достигли 3,1 млрд рублей с учетом создания резерва по сомнительным долгам в размере 2,17 млрд рублей.

Как сообщает сайт Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), за 2024 год игорную зону "Красная Поляна" посетило 907 тысяч человек - на 9,5% больше, чем годом ранее.

Как сообщала "Интерфаксу" генеральный директор игорной зоны Наталия Волдаева, рост посещаемости достигнут, в основном, за счет событийного туризма и совместных мероприятий с курортом "Красная Поляна". По ее словам, ежегодно увеличиваются доходы от неигрового бизнеса, в прошлом году они выросли на 14,6% по сравнению с 2023 годом.

Игорная зона "Красная Поляна" создана в августе 2016 года, "Домейн" в настоящее время является ее единственным резидентом. В игорной зоне функционируют три заведения: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус" и казино "Бумеранг".

Игорные объекты в "Красной Поляне" входят в группу компаний "Мантера" (контролируется структурами экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева).

Как сказано на сайте компании, "Мантера" также управляет строящимся всесезонным курортом "Лагонаки" в Адыгее, курортом "Архыз" в Карачаево-Черкессии, тематическим парком развлечений "Сочи-парк". Среди активов группы компаний - туроператор Mantera Travel, комплекс резиденций и отелей в Сочи, винодельня "Шато де Талю" в Геленджике, курортный комплекс "Деревня Мандроги" в Ленинградской области и форелевое хозяйство "Адлер".