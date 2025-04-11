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ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию акций "Яндекса"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций МКПАО "Яндекс", размещаемых по закрытой подписке, говорится в сообщении регулятора.

Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-16777-A-005D.

В августе 2024 года совет директоров "Яндекса" принял решение дополнительно разместить до 15,61 млн акций по закрытой подписке. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников. Выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации ООО "ЕСОП СПВ".

Уставный капитал "Яндекса" составляет 151 млн 781 тыс. 518 рублей 80 копеек, он разделен на 379 млн 453 тыс. 795 обыкновенных акций стоимостью 40 копеек каждая. Таким образом, в результате допэмиссии УК может быть максимально увеличен на 4,11%.

Тогда компания сообщала, что итоговое количество дополнительно выпускаемых акций будет рассчитано позднее. При этом в ближайший год количество акций МКПАО "Яндекс", находящихся в обращении, не увеличится более чем на 2%.

Максимальный возможный объем выпуска акций под программу мотивации - не более 20% от размещенных обыкновенных акций "Яндекса". Акции планируется выпускать время от времени в течение четырех лет.

ЦБ РФ Яндекс
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