Поиск

"ДОМ.РФ" выделит 3 млрд рублей на парк-отель вблизи места приземления Гагарина

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ" выделит 3 млрд рублей на строительство парка-отеля недалеко от места приземления летчика-космонавта Юрия Гагарина, сообщила пресс-служба банка.

"Банк "ДОМ.РФ" выступит партнером строительства парка-отеля "Созвездие Гагарина", реализуемом корпорацией Туризм.РФ. Объем финансирования оценивается в 3 млрд рублей. (...) Проект "Созвездие Гагарина" предусматривает строительство парка-отеля на берегу Волги в Саратовской области неподалеку от места приземления Гагарина после его легендарного полета в космос в 1961 году", - говорится в сообщении.

Деньги будут выделены по льготной программе финансирования туризма Минэкономразвития.

В комплексе парка-отеля "Созвездие Гагарина" предусмотрены гостиница на 160 номеров, 40 коттеджей, рестораны, акватермальный комплекс, спа-центр и бани. На берегу Волги могут создать причальную инфраструктуру.

Минэкономразвития Юрий Гагарин Саратовская область ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть слабо повышаются, но завершают в минусе вторую неделю подряд

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 2,5-4,3% в четверг

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 2,5-4,3% в четверг

Белый дом не ждет снижения пошлин на импорт в США ниже 10%

Индекс S&P 500 на новостях о 145%-х пошлинах для Китая терял максимум за 5 лет

В России второй день подряд потребление газа обновило максимум

Роскомнадзор и НСПК сообщили о сбоях в работе СБП в одном из банков

Цены на яйца в США обновили рекорд в марте

Цены на яйца в США обновили рекорд в марте

Prada покупает Versace у Capri с оценкой на уровне $1,38 млрд

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии170 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе383 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6167 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });