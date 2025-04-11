"ДОМ.РФ" выделит 3 млрд рублей на парк-отель вблизи места приземления Гагарина

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ" выделит 3 млрд рублей на строительство парка-отеля недалеко от места приземления летчика-космонавта Юрия Гагарина, сообщила пресс-служба банка.

"Банк "ДОМ.РФ" выступит партнером строительства парка-отеля "Созвездие Гагарина", реализуемом корпорацией Туризм.РФ. Объем финансирования оценивается в 3 млрд рублей. (...) Проект "Созвездие Гагарина" предусматривает строительство парка-отеля на берегу Волги в Саратовской области неподалеку от места приземления Гагарина после его легендарного полета в космос в 1961 году", - говорится в сообщении.

Деньги будут выделены по льготной программе финансирования туризма Минэкономразвития.

В комплексе парка-отеля "Созвездие Гагарина" предусмотрены гостиница на 160 номеров, 40 коттеджей, рестораны, акватермальный комплекс, спа-центр и бани. На берегу Волги могут создать причальную инфраструктуру.