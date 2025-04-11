Novartis инвестирует $23 млрд в США в ближайшие пять лет

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis планирует в ближайшие пять лет инвестировать $23 млрд в расширение своей инфраструктуры в США, что позволит ей полностью локализовать производство ключевых препаратов, необходимых американским пациентам.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, Novartis увеличит производственное, исследовательское и технологическое присутствие в США за счет расширения существующих и строительства новых предприятий.

В ближайшие пять лет Novartis планирует построить новый центр биомедицинских исследований в Сан-Диего (штат Калифорния), который станет вторым исследовательским центром компании в Штатах. Ожидается, что он начнет работать в 2028-2029 годах.

Также будет построено четыре новых предприятия для производства биологических и химических лекарственных препаратов и два новых предприятия по производству средств радиолигандной терапии.

Кроме того, планируется расширить мощности существующих объектов Novartis в штатах Индиана, Нью-Джерси и Калифорния.

По оценкам компании, в результате реализации инвестиционной программы будет создано 1 тыс. рабочих мест в самой компании и около 4 тыс. дополнительных рабочих мест в США.

Котировки акций Novartis повышаются на 2,3% на торгах в пятницу. За последний год капитализация компании сократилась на 0,7% - до 157,89 млрд швейцарских франков ($193,9 млрд).