Поиск

BlackRock в I кв. сократила чистую прибыль, активы под управлением достигли рекордных $11,6 трлн

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 4%, но при этом ее скорректированная прибыль оказалась выше ожиданий экспертов.

Как говорится в пресс-релизе BlackRock, чистая прибыль в январе-марте составила $1,51 млрд, или $9,64 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57 млрд, или $10,48 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $11,30 в расчете на акцию с $9,81 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыли в размере $10,11 на акцию.

Выручка повысилась на 12%, до $5,28 млрд, и примерно совпала с консенсус-прогнозом.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock за минувшие три месяца составил $84,17 млрд по сравнению с $57,19 млрд за тот же период 2024 года, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $128,6 млрд.

Объем активов под управлением (AuM) компании на конец марта составлял рекордные $11,58 трлн против $10,47 трлн годом ранее.

Котировки акций компании растут на 2,1% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года ее рыночная стоимость сократилась на 16,2% - до $133,13 млрд.

BlackRock
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доллар дешевеет из-за эскалации торговой войны, DXY упал до трехлетнего минимума

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Великобритания в 2025 году выделит военную помощь Украине на 4,5 млрд фунтов

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта

"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта

OpenAI сокращает сроки тестирования безопасности ИИ-моделей

Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"

Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"

Цены на нефть слабо повышаются, но завершают в минусе вторую неделю подряд

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 2,5-4,3% в четверг

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 2,5-4,3% в четверг

Белый дом не ждет снижения пошлин на импорт в США ниже 10%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6170 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии170 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });