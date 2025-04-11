BlackRock в I кв. сократила чистую прибыль, активы под управлением достигли рекордных $11,6 трлн

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 4%, но при этом ее скорректированная прибыль оказалась выше ожиданий экспертов.

Как говорится в пресс-релизе BlackRock, чистая прибыль в январе-марте составила $1,51 млрд, или $9,64 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57 млрд, или $10,48 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $11,30 в расчете на акцию с $9,81 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыли в размере $10,11 на акцию.

Выручка повысилась на 12%, до $5,28 млрд, и примерно совпала с консенсус-прогнозом.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock за минувшие три месяца составил $84,17 млрд по сравнению с $57,19 млрд за тот же период 2024 года, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $128,6 млрд.

Объем активов под управлением (AuM) компании на конец марта составлял рекордные $11,58 трлн против $10,47 трлн годом ранее.

Котировки акций компании растут на 2,1% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года ее рыночная стоимость сократилась на 16,2% - до $133,13 млрд.