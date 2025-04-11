Поиск

Инкерманский завод марочных вин в 2024 году увеличил чистую прибыль в 25 раз

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Инкерманский завод марочных вин" (ИЗМВ, Севастополь) в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с предыдущим годом в 24,6 раза до 129,8 млн рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка винзавода возросла на 14,1% до 2,1 млрд рублей, себестоимость продаж - в 1,6 раза, до 2,4 млрд рублей. В результате валовый убыток составил 303,7 млн рублей против 310,1 млн рублей валовой прибыли годом ранее.

Убыток от продаж вырос в 13,2 раза до 642,6 млн рублей.

При этом прочие доходы ООО по итогам 2024 года выросли в 4,6 раза до 841,9 млн рублей, а прочие расходы снизились на 6,8% до 145,8 млн рублей. Управленческие расходы возросли на 15,5% до 206,5 млн рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась с 812,2 млн рублей на конец 2023 года до 1,2 млрд рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 800 млн рублей до 1,2 млрд рублей.

ИЗМВ, один из крупнейших производителей тихих и игристых вин на Крымском полуострове, был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня - известняка, использовавшегося для послевоенного восстановления Севастополя.

ООО "ИЗМВ" с июля 2019 года на 100% принадлежит АО "Оптима" (Санкт-Петербург).

Летом 2023 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что банк "Россия" профинансирует реконструкцию Инкерманского завода марочных вин общей стоимостью 5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ, срок реализации составит три года.

ООО "Инкерманский завод марочных вин" ИЗМВ Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доллар дешевеет из-за эскалации торговой войны, DXY упал до трехлетнего минимума

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Великобритания в 2025 году выделит военную помощь Украине на 4,5 млрд фунтов

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта

"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта

OpenAI сокращает сроки тестирования безопасности ИИ-моделей

Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"

Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"

Цены на нефть слабо повышаются, но завершают в минусе вторую неделю подряд

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 2,5-4,3% в четверг

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 2,5-4,3% в четверг

Белый дом не ждет снижения пошлин на импорт в США ниже 10%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6170 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии170 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });