Инкерманский завод марочных вин в 2024 году увеличил чистую прибыль в 25 раз

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Инкерманский завод марочных вин" (ИЗМВ, Севастополь) в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с предыдущим годом в 24,6 раза до 129,8 млн рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка винзавода возросла на 14,1% до 2,1 млрд рублей, себестоимость продаж - в 1,6 раза, до 2,4 млрд рублей. В результате валовый убыток составил 303,7 млн рублей против 310,1 млн рублей валовой прибыли годом ранее.

Убыток от продаж вырос в 13,2 раза до 642,6 млн рублей.

При этом прочие доходы ООО по итогам 2024 года выросли в 4,6 раза до 841,9 млн рублей, а прочие расходы снизились на 6,8% до 145,8 млн рублей. Управленческие расходы возросли на 15,5% до 206,5 млн рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась с 812,2 млн рублей на конец 2023 года до 1,2 млрд рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 800 млн рублей до 1,2 млрд рублей.

ИЗМВ, один из крупнейших производителей тихих и игристых вин на Крымском полуострове, был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня - известняка, использовавшегося для послевоенного восстановления Севастополя.

ООО "ИЗМВ" с июля 2019 года на 100% принадлежит АО "Оптима" (Санкт-Петербург).

Летом 2023 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что банк "Россия" профинансирует реконструкцию Инкерманского завода марочных вин общей стоимостью 5 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ, срок реализации составит три года.