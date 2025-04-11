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Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей
Производство макаронных изделий бренда Barilla
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Выручка российской "дочки" компании Barilla в 2024 году выросла на 19,8%, до 15,444 млрд рублей с 12,886 млрд рублей годом ранее, сообщается в ее отчетности.

Рост выручки ускорился почти в два раза, год назад он составлял 9,7%.

Прибыль от продаж увеличилась на 20,3%, до 2,23 млрд рублей с 1,853 млрд рублей, чистая прибыль - на 26,2%, до 1,714 млрд рублей с 1,359 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит итальянской Barilla Servizi Finanziary S.P.A. Фабрики расположены в Солнечногорске (Московская область) и Уфе.

Московская область Солнечногорск Уфа Barilla Италия Башкирия
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