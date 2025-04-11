Владелец бывшего завода TotalEnergies под Калугой в 2024 году нарастил выручку в 2,6 раза

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Топ Лубрикантс" (Москва, владеет ранее принадлежавшим TotalEnergies заводом Lemarc в Калужской области, входит в АО "Топ Технолоджи Лубрикантс") получило в 2024 году чистую прибыль в размере 65,8 млн рублей против чистого убытка годом ранее, говорится в отчете "Топ Лубрикантс".

Выручка выросла в 2,6 раза до 2,4 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ООО "Топ Лубрикантс" (в тыс. рублей):

Показатель 2024г 2023г Динамика Выручка от продаж 2 370 721 922 769 +2,6 раза Себестоимость продаж 1 851 436 632 154 +2,9 раза Валовая прибыль 519 285 290 615 +1,8 раза Убыток от продаж 331 820 356 897 -7% Прибыль (убыток) до налогообложения 98 822 (160 287) - Чистая прибыль (убыток) 65 787 (217 180) -

Кредиторская задолженность предприятия за год сократилась с 484 млн рублей до 53,57 млн рублей, дебиторская - с 519 млн рублей до 455,2 млн рублей.

ООО "Топ Лубрикантс" владеет бывшим заводом TotalEnergies в селе Ворсино Калужской области с 2023 года. Предприятие выпускает моторные, трансмиссионные и индустриальные масла (ТМ Lemarc) для российского рынка и ближнего зарубежья. Располагает собственными ж/д путями, резервуарным парком объемом 8 тыс. кубометров, складом готовой продукции.

АО "Топ Технолоджи Лубрикантс" (Москва) - холдинговая компания, генеральным директором которой является Виктор Шувалов. Своих акционеров АО не раскрывает.