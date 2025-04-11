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Владелец бывшего завода TotalEnergies под Калугой в 2024 году нарастил выручку в 2,6 раза

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Топ Лубрикантс" (Москва, владеет ранее принадлежавшим TotalEnergies заводом Lemarc в Калужской области, входит в АО "Топ Технолоджи Лубрикантс") получило в 2024 году чистую прибыль в размере 65,8 млн рублей против чистого убытка годом ранее, говорится в отчете "Топ Лубрикантс".

Выручка выросла в 2,6 раза до 2,4 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ООО "Топ Лубрикантс" (в тыс. рублей):

Показатель2024г2023гДинамика
Выручка от продаж2 370 721922 769+2,6 раза
Себестоимость продаж1 851 436632 154+2,9 раза
Валовая прибыль519 285290 615+1,8 раза
Убыток от продаж331 820356 897-7%
Прибыль (убыток) до налогообложения98 822(160 287)-
Чистая прибыль (убыток)65 787(217 180)-

Кредиторская задолженность предприятия за год сократилась с 484 млн рублей до 53,57 млн рублей, дебиторская - с 519 млн рублей до 455,2 млн рублей.

ООО "Топ Лубрикантс" владеет бывшим заводом TotalEnergies в селе Ворсино Калужской области с 2023 года. Предприятие выпускает моторные, трансмиссионные и индустриальные масла (ТМ Lemarc) для российского рынка и ближнего зарубежья. Располагает собственными ж/д путями, резервуарным парком объемом 8 тыс. кубометров, складом готовой продукции.

АО "Топ Технолоджи Лубрикантс" (Москва) - холдинговая компания, генеральным директором которой является Виктор Шувалов. Своих акционеров АО не раскрывает.

Топ Лубрикантс TotalEnergies
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