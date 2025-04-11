Владелец бывшего завода TotalEnergies под Калугой в 2024 году нарастил выручку в 2,6 раза
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Топ Лубрикантс" (Москва, владеет ранее принадлежавшим TotalEnergies заводом Lemarc в Калужской области, входит в АО "Топ Технолоджи Лубрикантс") получило в 2024 году чистую прибыль в размере 65,8 млн рублей против чистого убытка годом ранее, говорится в отчете "Топ Лубрикантс".
Выручка выросла в 2,6 раза до 2,4 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ООО "Топ Лубрикантс" (в тыс. рублей):
|Показатель
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка от продаж
|2 370 721
|922 769
|+2,6 раза
|Себестоимость продаж
|1 851 436
|632 154
|+2,9 раза
|Валовая прибыль
|519 285
|290 615
|+1,8 раза
|Убыток от продаж
|331 820
|356 897
|-7%
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|98 822
|(160 287)
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|65 787
|(217 180)
|-
Кредиторская задолженность предприятия за год сократилась с 484 млн рублей до 53,57 млн рублей, дебиторская - с 519 млн рублей до 455,2 млн рублей.
ООО "Топ Лубрикантс" владеет бывшим заводом TotalEnergies в селе Ворсино Калужской области с 2023 года. Предприятие выпускает моторные, трансмиссионные и индустриальные масла (ТМ Lemarc) для российского рынка и ближнего зарубежья. Располагает собственными ж/д путями, резервуарным парком объемом 8 тыс. кубометров, складом готовой продукции.
АО "Топ Технолоджи Лубрикантс" (Москва) - холдинговая компания, генеральным директором которой является Виктор Шувалов. Своих акционеров АО не раскрывает.