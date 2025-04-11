Бывшая структура Imperial Tobacco в России увеличила годовую выручку почти на треть

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Интернэшнл Тобакко Групп", бывшая структура Imperial Tobacco в Роччмм, в 2024 году увеличила выручку почти на треть, до 94,4 млрд рублей против 71,9 млрд рублей в 2023 году, сообщается в ее отчетности.

Выручка от продаж выросла до 3,7 млрд рублей с 3,2 млрд рублей, чистая прибыль - до 3,1 млрд рублей с 2,4 млрд рублей.

Компания занимается оптовой торговлей табачными изделиями.

Выручка табачной фабрики ООО "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" (Волгоградская область) в 2024 году увеличилась до 15,1 млрд рублей с 10,5 млрд рублей годом ранее. Прибыль от продаж снизилась до 2,3 млрд рублей с 2,5 млрд рублей, чистая прибыль - до 1,5 млрд рублей с 1,99 млрд рублей.

Imperial Tobacco (бренды Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West и др.) входит в британский концерн Imperial Brands Plc. В 2022 году концерн объявил об остановке работы в России (включая производство на заводе в Волгограде), продаж и маркетинговой активности. Затем компания сообщила, что передала российский бизнес российским инвесторам.

Новыми владельцами ООО "Интернэшнл Тобакко Групп" (тогда оно называлось "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг") и ООО "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" ("Империал Тобакко Волга") стали четыре физлица, двое из них работали в компаниях, связанных с группой "Меркурий" Сергея Кациева и Игоря Кесаева.

В настоящее время по 75% обеих компаний принадлежит ООО "Про Бизнес", владельцем которой является партнер Кациева и Кесаева по бизнесу Николай Тяка.

Как сообщается в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ООО "Про Бизнес", общая стоимость этих долей составила 18 млрд рублей.