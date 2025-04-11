Инфляция в РФ в марте составила 0,65%, годовая ускорилась до 10,34%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в России в марте 2025 года составила 0,65% после 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-март 2025 год потребительские цены в РФ выросли на 2,71%.

Инфляция в марте 2025 года превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,56%, - и оказалась выше недельной динамики, которая указывала на рост цен на 0,55%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2025 года ускорилась до 10,34% (аналитики ожидали 10,25%) с 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте 2025 года составил 100,69% (в феврале 2025 года - 100,75%), в годовом выражении - 109,65% (после 109,55% в феврале).

Детали

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,83% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 12,42%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в марте на 0,25% (в годовом выражении - выросла в цене на 18,76%).

Непродовольственные товары в марте стали дороже на 0,14% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 5,93%).

Услуги в марте подорожали в среднем на 1,01% (в годовом выражении - на 12,87%).

В марте значительно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на картофель - на 17,2%, свеклу - на 9,9%, помидоры - на 9,4%, капусту - на 8,2%, лимоны - на 6,5%, бананы - на 6,2%. Но падение цен на огурцы в марте на 26,3% удержало рост цен на плодовоощи в среднем около нулевых значений (лишь 0,25%).

Рыба и морепродукты в марте подорожали на 1,7%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 1,4%, молоко и молочная продукция - на 1,2%.

Снизились в марте цены на куриные яйца - на 4,0%.

Среди непродовольственных товаров на фоне укрепления рубля снизились в марте цены на смартфоны - на 3,8%, телевизоры - на 2,7%, ноутбуки - на 1,6%, легковые автомобили импортные подержанные - на 0,9%.

Значительно в марте выросли цены на медикаменты - на 1,3%.

Цены на бензин автомобильный подросли на 0,6%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Среди услуг в марте существенно выросли тарифы на услуги пассажирского транспорта - на 3,6%, в том числе на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования от 3,9% до 14,3%.

Кроме того, значительно выросли цены на зарубежный туризм - на 2,7% и санаторно-оздоровительные услуги - на 2,3%.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается даже несколько ниже ожиданий ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).