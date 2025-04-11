Росстат отметил ускорение роста цен на бензин на АЗС в марте к февралю

К марту 2024 года потребительские цены на бензин выросли на 12,26%, сообщил Росстат

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте рост потребительских цен на бензин относительно февраля незначительно ускорился - до 0,55% после 0,51% в феврале, сообщил Росстат.

В январе потребительские цены на бензин росли на 0,62% после повышения на 1,35% в декабре 2024 года и на 1,14% в ноябре.

К марту 2024 года потребительские цены на бензин выросли на 12,26%.

Дизельное топливо в марте 2025 года подорожало на 0,1% к февралю, в феврале месячный рост цен составил 0,4%, в январе - 0,7%, в декабре 2024 года - 1,4%, в ноябре - 2,2%.

В 2024 году потребительские цены на бензин выросли на 11,13%, оказавшись на 1,61 п.п. выше общей инфляции за год (9,52%).