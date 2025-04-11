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"Хлебный дом" сменит регистрацию с Петербурга на Москву

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Хлебный дом" (входит в булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", БКХ) планирует сменить место регистрации с Санкт-Петербурга на Москву.

Соответствующее решение отражено в ЕГРЮЛ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО БКХ "Коломенский" (основное юрлицо БКХ) зарегистрировано в Москве.

Как сообщалось, в 2022 году ООО БКХ "Коломенский" стало владельцем 100% уставного капитала ООО "Хлебный дом". Ранее российская компания принадлежала финскому производителю хлебобулочных изделий Fazer. В контур сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве, на которых в общей сложности работает более 2 тыс. человек. Сумма сделки не раскрывалась. Приобретение ООО "Хлебный дом" позволит БКХ "Коломенский" выйти в Северо-Западный федеральный округ и работать в новых продуктовых категориях, отмечал холдинг.

Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" - лидер по производству хлебобулочных изделий в России, говорится на сайте компании. Холдинг включает 14 производственных площадок в Москве и Московской области, Петербурге и Тверской области. Общая мощность производства превышает 1,5 тыс. тонн продукции в сутки.

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