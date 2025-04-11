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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 апреля повысится на 8,8% до 2,2 тыс. руб./т

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 16 апреля повысится на 8,8% до 2 тыс. 210,1 рубля с 2 тыс. 031,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до 365,6 рубля с 252,2 рубля за тонну, на кукурузу – до 1 тыс. 374,5 с 1 тыс. 251,7 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $248,1 за тонну на пшеницу ($247,4 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 22 апреля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.


Минсельхоз
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