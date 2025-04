Уолл-стрит выросла в пятницу, завершив на позитиве волатильную неделю

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу и продемонстрировали существенный рост по итогам волатильной недели, в ходе которой наблюдались как резкие падения индикаторов, так и рекордный подъем за многие годы.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 1,56% и составил 40212,71 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Apple Inc., подскочившие более чем на 4%.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,81% - до 5363,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,06% и составил 16724,46 пункта.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average вырос почти на 5%, Standard & Poor's 500 - на 5,7%, Nasdaq Composite - на 7,3%. Для S&P 500 и Dow Jones неделя стала лучшей с ноября 2023 года, для Nasdaq - с ноября 2022 года, однако рынок не смог восстановиться до уровней на закрытие торгов 2 апреля - за день до того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин.

Настроение инвесторов улучшилось после сообщения о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней, однако опасения полномасштабной торговой войны с Китаем, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, ограничили восстановление фондового рынка.

В пятницу поддержку рынку оказали заявления главы Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз о том, что Федрезерв "абсолютно точно готов" помочь в стабилизации финансовых рынков, если ситуация выйдет из-под контроля.

Также в пятницу Мичиганский университет сообщил, что рассчитываемый им индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 50,8 пункта по сравнению с 57 пунктов месяцем ранее, обновив минимум с июня 2022 года.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце уменьшился до минимальных с июня 2022 года 56,5 пункта с 63,8 пункта в марте. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до минимальных с мая 1980 года 47,2 пункта с 52,6 пункта в прошлом месяце.

Особенный негатив рынка вызвали данные о том, что инфляционные ожидания населения на ближайший год в апреле повысились до максимальных с ноября 1981 года 6,7% после 5% в марте. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до максимальных с июня 1991 года 4,4% с 4,1%.

Между тем ряд ведущих банков Уолл-стрит обнародовали отчетность за первый квартал, оказавшуюся лучше ожиданий аналитиков.

Акции JPMorgan Chase & Co. подорожали на 4%. Крупнейший по объему активов банк Уолл-стрит увеличил чистую прибыль в расчете на акцию и выручку в первом квартале 2025 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Также JPMorgan улучшил годовой прогноз для чистого процентного дохода.

Morgan Stanley также нарастил чистую прибыль и выручку существенно сильнее ожиданий аналитиков за счет хороших показателей трейдингового бизнеса, и цена бумаг банка повысилась на 1,4%.

Тем временем лидер в сегменте ипотечного кредитования Wells Fargo & Co. в январе-марте зафиксировал умеренный подъем чистой прибыли и слабое сокращение выручки, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий. Капитализация банка уменьшилась на 1%.

В пятницу квартальные отчетности также опубликовали Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, и мировой лидер по объему активов под управлением BlackRock. Акции Bank of New York Mellon подорожали на 1,4%, BlackRock - на 2,3%.

Несмотря на сильную отчетность, глава JPMorgan Джейми Даймон выразил обеспокоенность повышенной турбулентностью на рынке, вызванной "геополитической и связанной с торговлей напряженностью", а CEO BlackRock Ларри Финк сообщил, что главной темой в разговорах с его клиентами являются "неопределенность и тревога насчет будущего рынков и экономики".

Цена бумаг Tesla слабо изменилась на новости о прекращении приема заказов на седаны Model S и внедорожники Model X в Китае. Обе модели импортируются из США.

Акции General Motors подешевели на 0,2% после того, как аналитики UBS ухудшили рекомендацию для них до "нейтрального" уровня с "покупать", а также понизили прогнозную цену до $51 с $64.

Цена бумаг американской сети магазинов-дискаунтеров Five Below Inc. снизилась на 2,1% на сообщениях СМИ о том, что компания решила приостановить отгрузку поставок из Китая на фоне введения заградительных пошлин на китайский импорт в США.

Между тем капитализация золотодобывающей компании Newmont подскочила почти на 8% на фоне подъема цен на золото до новых исторических рекордов и стала одним из лидеров роста в индексе S&P 500.