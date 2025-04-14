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Экспорт Китая в марте вырос на 12,4%, импорт сократился на 4,3%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в марте 2025 года увеличился на 12,4% в годовом выражении и составил $313,9 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Мартовский рост экспорта стал самым значительным с октября 2024 года.

Импорт снизился на 4,3%, до $211,3 млрд.

Аналитики ожидали увеличения экспорта на 4,4% и сокращения импорта на 2%, по данным Trading Economics.

В январе-феврале экспорт вырос на 2,3%, а импорт уменьшился на 8,4%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в марте увеличилось до $102,64 млрд по сравнению с $58,65 млрд в том же месяце 2024 года.

По итогам первого квартала экспорт КНР повысился на 5,8% в сравнении с январем-мартом прошлого года - до $853,6 млрд, а импорт сократился на 7% - до $580,7 млрд.

Экспорт в США вырос на 4,5%, Японию - на 2,8%, Тайвань - на 8,3%, Индию - на 13,8%, Великобританию - на 2,4%, страны Европейского союза - на 3,7%, государства АСЕАН - на 8,1%. Поставки в Южную Корею сократились на 1,7%, Австралию - на 4,6%.

Импорт из США уменьшился на 1,4%, стран Евросоюза - на 6,3%, Южной Кореи - на 0,7%, Японии - на 4,1%, Великобритании - на 12,1%, Индии - на 25,1%. Поставки из АСЕАН увеличились на 2,8%, Тайваня - на 17,8%.

Китай увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции на 5,7%, удобрений - на 42,7%, бытовой техники - на 8,7%, сократил поставки редкоземельных металлов на 10,9%, стали - на 4,8%, керамических изделий - на 19,3%.

Сократились закупки нефтепродуктов - на 20,2%, природного газа - на 16%, редкоземельных металлов - на 31%, стали - на 10,5%. Импорт высокотехнологичной продукции вырос на 9,2%, интегральных схем - на 3,2%, меди и медных изделий - на 2,5%, электроники - на 4,2%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в январе-марте составило $273 млрд.

АСЕАН Евросоюз Китай США ГТУ
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