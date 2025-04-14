Sony повысила цену на PlayStation 5 для Европы на 25%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Sony Corp. повысила рекомендованную цену на приставки PlayStation 5 для Европы примерно на 25%.

Как сообщает сайт компании, это решение было принято из-за сложной экономической ситуации, в том числе из-за высокой инфляции и значительных колебаний валютных курсов.

Рекомендованная цена для цифровой версии PlayStation 5 в континентальной Европе с 14 апреля будет составлять 499,99 евро, в Великобритании - 429,99 фунтов (около $566).

Цена на PS5 с приводом для Blu-ray дисков, а также PS5 Pro останется прежней.

При этом в Австралии и Новой Зеландии подорожают как цифровая версия PlayStation 5, так и PS5 с приводом - до 749,95 австралийских долларов ($474) и 859,95 новозеландских долларов ($505) за цифровую и до 829,95 австралийских долларов и 949,95 новозеландских долларов за версию с Blu-ray соответственно.